МИД: Россия и Китай обсуждают введение постоянного безвизового режима

Введение Россией и Китаем на взаимной основе безвизового режима въезда придало мощный стимул двусторонним туристическим обменам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью порталу «Развитие Арктики и Дальнего Востока».

«По итогам 2025 года турпоток между нашими странами вырос на 17%, превысив 3 млн поездок. В первом квартале текущего года темпы роста числа турпоездок составили 50% в годовом выражении. У нас имеются планы по доведению объёма туристического потока из КНР до 5,5 млн человек к 2030 году, причём на Дальний Восток, как ожидается, придётся 1,8 млн», - сказал Руденко.

По словам дипломата, облегчение взаимных поездок граждан является одним из приоритетных направлений деятельности МИД России, в том числе на азиатском векторе.

«Ведётся активная работа по заключению межгосударственных соглашений о либерализации режима поездок с Индонезией и Малайзией. Рассчитываем также на скорый запуск механизма групповых безвизовых туристических обменов между Россией и Вьетнамом. Кроме того, с КНР обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе», - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Дипломат заявил, что Россия выстраивает со странами Азии взаимовыгодный и взаимоуважительный диалог, участвует во всех основных региональных организациях, в рамках которых продвигает объединительную повестку, отметив, что азиатско-тихоокеанский вектор внешней политики естественен для России.

«Сегодня взаимодействие с нашими партнёрами в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе) осложняется попытками противодействия со стороны ряда недружественных нам государств. Тем не менее в условиях формирующегося нового глобального порядка страны региона более чётко осознают свои национальные интересы и делают выбор в пользу поддержания и наращивания связей с Россией», - сказал Руденко.

По его словам, активно развивается торгово-экономическая кооперация с Вьетнамом. «Несмотря на внешнее давление, в 2025 году взаимный товарооборот демонстрировал позитивную динамику (+5,7 %). Эта тенденция сохранилась и в текущем году, во многом благодаря Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, подписанному в 2015 году»,- отметил замглавы МИД РФ.

«Кроме того, несмотря на практически полную «заморозку» политического диалога с Японией, инвесторы из этой страны сохраняют присутствие в энергетических проектах на Дальнем Востоке, в частности в «Сахалин-1» и «Сахалин-2», - напомнил дипломат, подчеркнув, что российская сторона открыта к взаимодействию со всеми, кто нацелен на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

Кроме того, дипомат привлек внимание к роли Дальневосточного федерального округа в вопросе поддержки международных связей с государствами АТР, и в частности с Китаем.

«Китайские компании уже участвуют в нескольких десятках проектов в рамках международных территорий опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Из иностранных инвестиций в Дальний Восток, объём которых оценивается в 1,2 трлн рублей, на Китай приходится львиная доля – 1 трлн руб», - сказал он.

По словам замглавы МИД, РФ уделяет особое внимание углублению взаимосвязанности с КНР.

«Продолжаем развивать грузовую навигацию по Северному морскому пути. Его роль как новой и независимой транспортной артерии важна, в том числе и с учётом современной геополитической обстановки, например кризиса в Ормузском заливе. Объёмы грузоперевозок по нему быстро растут», - добавил он.