МИД России вызвал посла Германии

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Германии в Москве Александра Графа Ламбсдорффа. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

Согласно заявлению, дипломату было указано на «недопустимость поддержки киевского режима».

«[Вызванному в МИД дипломату] указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, в т.ч. разведывательных и ударных БПЛА, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре», - говорится в сообщении.

В МИД ОФ отметили, что до посла довели «неприемлемость» попыток Германии «указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией»

Согласно сообщению, в ходе встречи послу также заявили, что «сползание информационно-коммуникационной работы немецкого агитпропа в стилистику худших практик нацистской пропаганды безнравственно и вызывает исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения в нашей стране».