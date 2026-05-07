МИД России вызвал посла Армении из-за выступления Зеленского на мероприятии под эгидой ЕС Москва испытывает в связи с этим «справедливое негодование» - МИД РФ

Россия заявила Армении о неприемлемости предоставления площадки президенту Украины Владимиру Зеленскому для высказываний в адрес РФ. Об этом сообщили в МИД России по итогам встречи заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина с послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в четверг, 7 мая.

С ним встретился заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС «трибуны» главарю киевского нацистского режима В.Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России», - следует из заявления.

В российском министерстве подчеркнули, что Москва испытывает в связи с этим «справедливое негодование». В ведомстве также заявили, что отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки таких высказываний не соответствует партнерскому характеру российско-армянских отношений.

Посол Армении, как сообщили в МИД России, пообещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении.

Ранее, в столице Армении Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Туда прибыли высокопоставленные чиновники Евросоюза во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить поддержку Киева. Там же был президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что украинские дроны «могут прилететь» на парад в честь 9 Мая на Красной площади в Москве.

Тем временем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила тем, что во время саммита в Ереване никто из армянских властей не одернул Зеленского. Она подчеркнула, что руководство Армении нарушило обещания не предпринимать шагов против России.