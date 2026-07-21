МИД Молдовы призвал граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток Внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам, уже находящимся в регионе, соблюдать повышенную бдительность

МИД Молдовы настоятельно рекомендовало гражданам страны воздержаться от любых несущественных поездок на Ближний Восток в связи с ухудшением ситуации в области безопасности в регионе.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что гражданам, уже находящимся в странах региона, следует проявлять повышенную бдительность, внимательно отслеживать информацию, поступающую от местных властей, и неукоснительно соблюдать все инструкции по безопасности, издаваемые в чрезвычайных ситуациях.

МИД призвал граждан получать сведения о развитии обстановки исключительно из официальных источников и поддерживать связь с дипломатическими представительствами Молдовы, аккредитованными в соответствующих государствах.

В настоящее время ряд стран Ближнего Востока вводят ограничения на использование своего воздушного пространства, что может повлиять на расписание рейсов.

В этой связи гражданам рекомендовано поддерживать контакт с авиакомпаниями и туристическими агентствами, регулярно проверять статус авиарейсов и рассматривать альтернативные маршруты только в том случае, если они не сопряжены с дополнительными угрозами безопасности.

Кроме того, гражданам Республики Молдова рекомендовано сообщать свои контактные данные дипломатическим представительствам страны в регионе для обеспечения оперативного информирования и связи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.​​​​​​​

