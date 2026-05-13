МИД Литвы: участие страны в миссии в Ормузском проливе не будет символическим

Литва может внести вклад благодаря опыту и потенциалу в сфере разминирования — Кястутис Будрис

Участие Литвы в миссии в Ормузском проливе не будет символическим. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя предложение Государственного совета по обороне Литвы направить до 40 военнослужащих и гражданских лиц для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщили литовские СМИ.

«Учитывая наши возможности, это не символика и не просто какой-то флаг. Речь идет о штабных офицерах, офицерах по планированию. Кроме того, мы обладаем опытом и потенциалом в сфере разминирования, поэтому мы действительно можем внести свой вклад», — заявил глава литовской дипломатии журналистам в Вильнюсе.

По словам министра, это хороший и необходимый шаг, который посылает четкий сигнал о том, что Литва также берет на себя ответственность. «В конце концов, цены на топливо у нас тоже растут из-за действий Ирана в Ормузском проливе. Усиливает ли это наш вес и вклад? Безусловно», — отметил Кястутис Будрис.

Ранее сообщалось, что окончательное решение об отправке войск в данную миссию должен будет принять Сейм Литвы.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что окончательный масштаб литовской миссии будет зависеть от потребностей Вашингтона, который запросил помощь.

Командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас указал, что Литва могла бы направить в Ормузский пролив корабли противоминной обороны и штабных офицеров.

После заседания Государственного совета по обороне, состоявшегося в понедельник, также было объявлено, что Литва готова предоставить логистическую поддержку и разрешить США использовать военную инфраструктуру страны.