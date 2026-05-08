МИД Латвии выразил России протест из-за инцидента с беспилотниками Рига никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для запуска беспилотников - МИД Латвии

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту протеста в связи с инцидентом с беспилотниками на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

По данным ведомства, несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство Латвии со стороны Российской Федерации и оказались над территориями самоуправлений Резекне, Балви и Лудза.

Представителю российского посольства было заявлено, что «Россия, ведя агрессивную войну против Украины, создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе».

«В ходе беседы Латвия подчеркнула, что, вопреки ложным публичным заявлениям России, она никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для запуска беспилотников по целям на территории России, а сами дроны вошли в воздушное пространство Латвии именно со стороны России», - следует из заявления.

Кроме того, Латвия осудила публичные угрозы России о возможном масштабном ударе по столице Украины Киеву 9 мая, в том числе угрозы в адрес иностранных посольств, находящихся в украинской столице.

Рига вновь потребовала прекратить конфликт и вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.

Ранее, государственные латвийские СМИ сообщили о том, что на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии разбился беспилотник.

Глава минобороны Андрис Спрудс отметил, что по предварительным данным, в Латвию могли залететь БПЛА, направленные «с украинской стороны в сторону России».