МИД Кубы: США выбрали опасный путь, который может привести к массовой расправе в стране

Ecem Şahinli Ögüç, Marina Mussa
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
США выбрали крайне опасный путь, который может привести к массовой расправе в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.
Родригес прокомментировал телеканалу ABC News заявления президента США Дональда Трампа о Кубе.
Глава кубинского МИД отметил, что в Гаване серьезно воспринимают угрозы Трампа, и подчеркнул, что Куба в случае возможного военного нападения воспользуется правом на самооборону.
«Судя по всему, правительство США выбрало крайне опасный путь. Этот путь может привести к немыслимым последствиям, гуманитарной катастрофе, геноциду, гибели кубинцев и молодых американцев. Кроме того, он может обернуться массовой расправой на Кубе», - сказал Родригес.
Он утверждал, что Куба не представляет угрозы для национальной безопасности, внешней политики, экономики или образа жизни США. По словам министра, в переговорах между двумя странами не удалось добиться существенного прогресса.
Родригес отметил, что Гавана открыта к диалогу, однако вопросы, касающиеся политической системы Кубы и ее внутренних дел, не могут быть предметом обсуждения.
Президент США Дональд Трамп 2 мая заявил, что Куба является местом, где они «в скором времени возьмут управление в свои руки».
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ на заявление Трампа сказал, что каким бы «сильным он ни был, ни один агрессор» не добьется капитуляции Кубы.