МИД Кубы: США выбрали опасный путь, который может привести к массовой расправе в стране Куба в случае возможного военного нападения воспользуется правом на самооборону - Бруно Родригес

США выбрали крайне опасный путь, который может привести к массовой расправе в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Родригес прокомментировал телеканалу ABC News заявления президента США Дональда Трампа о Кубе.

Глава кубинского МИД отметил, что в Гаване серьезно воспринимают угрозы Трампа, и подчеркнул, что Куба в случае возможного военного нападения воспользуется правом на самооборону.

«Судя по всему, правительство США выбрало крайне опасный путь. Этот путь может привести к немыслимым последствиям, гуманитарной катастрофе, геноциду, гибели кубинцев и молодых американцев. Кроме того, он может обернуться массовой расправой на Кубе», - сказал Родригес.

Он утверждал, что Куба не представляет угрозы для национальной безопасности, внешней политики, экономики или образа жизни США. По словам министра, в переговорах между двумя странами не удалось добиться существенного прогресса.

Родригес отметил, что Гавана открыта к диалогу, однако вопросы, касающиеся политической системы Кубы и ее внутренних дел, не могут быть предметом обсуждения.

Президент США Дональд Трамп 2 мая заявил, что Куба является местом, где они «в скором времени возьмут управление в свои руки».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ на заявление Трампа сказал, что каким бы «сильным он ни был, ни один агрессор» не добьется капитуляции Кубы.