В дипведомстве сообщили, что решение о проведении встречи на высоком уровне между США и Ираном не принято

МИД Катара: представители США встретятся в Дохе не с делегацией Ирана, а с посредниками В дипведомстве сообщили, что решение о проведении встречи на высоком уровне между США и Ираном не принято

Cпецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер встретятся в Катаре не с иранскими представителями, а с посредниками.

Об этом официальный представитель МИД Катара Маджид бин Мухаммед аль-Ансари сообщил на брифинге в Дохе.

Дипломат подчеркнул, что технические переговоры между США и Ираном не приостановлены, и Катар уделяет первостепенное внимание обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив и разминированию.

Аль-Ансари подтвердил, что американские представители Кушнер и Уиткофф находятся в Дохе, однако встретятся не с иранскими официальными лицами, а с посредниками. «Решение о проведении встречи на высоком уровне между США и Ираном не принято»,- подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Он привлек внимание к тому, что замороженные иранские средства в размере 6 млрд долларов пока не переведены Тегерану. «Эта сумма подпадает под действие соглашения 2023 года, предусматривающего ее использование для закупки товаров гуманитарного назначения»,- пояснил Аль-Ансари.

Он также заявил, что решение о переводе замороженных иранских средств будет принято по итогам переговоров между сторонами.

Касаясь прямой линии связи, созданной для снижения напряженности в Ормузском проливе, аль-Ансари отметил, что она использовалась для урегулирования недавних столкновений. «Мы координируем свои действия с Султанатом Оман по вопросам Ормузского пролива и безопасного прохода судов. Приветствуем участие Франции в разминировании Ормузского пролива», - сказал он.

Аль-Ансари подчеркнул, что возобновление судоходства и открытие Ормузского пролива имеют крайне важное значение. «Свобода судоходства является гарантированным правом для всех стран Персидского залива. Его блокировка или угроза блокировки недопустимы», - заявил чиновник.

Дипломат также подчеркнул, что никто не должен препятствовать проходу через Ормузский пролив. В настоящее время основное внимание уделяется восстановлению региональной безопасности и мира до состояния, предшествовавшего войне, добавил представитель МИД Катара.

