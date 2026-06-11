МИД Казахстана не рекомендует гражданам посещать Иран Обеспечение интересов граждан Казахстана является одной из ключевых задач внешней политики Казахстана - МИД РК

Министерство иностранных дел Казахстана не рекомендует гражданам страны посещать Иран. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев на брифинге в Сенате, сообщили казахские СМИ.

По словам Ашикбаева, внешнеполитическое ведомство на постоянной основе отслеживает ситуацию в различных регионах мира, включая политическую обстановку, природные катаклизмы и возможные экономические осложнения.

МИД ведет постоянный мониторинг

«Мы, безусловно, ведем эту работу на постоянной основе, мониторим ситуацию. Защита прав и обеспечение интересов граждан Республики Казахстан является одной из ключевых задач внешней политики Казахстана», - сказал Ашикбаев.

Он подчеркнул, что МИД регулярно оценивает возможные риски для казахстанцев за рубежом и при необходимости информирует граждан о нежелательности поездок в отдельные страны.

- Иран не рекомендован для посещения

Отвечая на уточняющий вопрос о конкретных направлениях, первый заместитель министра сообщил, что в настоящее время Иран не рекомендован для посещения гражданами Казахстана.

При этом Ашикбаев отметил, что рекомендации МИД формируются с учетом текущей обстановки и направлены на обеспечение безопасности казахстанцев за пределами страны.