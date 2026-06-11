МИД Казахстана не рекомендует гражданам посещать Иран

Marina Mussa
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Министерство иностранных дел Казахстана не рекомендует гражданам страны посещать Иран. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев на брифинге в Сенате, сообщили казахские СМИ.
По словам Ашикбаева, внешнеполитическое ведомство на постоянной основе отслеживает ситуацию в различных регионах мира, включая политическую обстановку, природные катаклизмы и возможные экономические осложнения.
МИД ведет постоянный мониторинг
«Мы, безусловно, ведем эту работу на постоянной основе, мониторим ситуацию. Защита прав и обеспечение интересов граждан Республики Казахстан является одной из ключевых задач внешней политики Казахстана», - сказал Ашикбаев.
Он подчеркнул, что МИД регулярно оценивает возможные риски для казахстанцев за рубежом и при необходимости информирует граждан о нежелательности поездок в отдельные страны.
- Иран не рекомендован для посещения
Отвечая на уточняющий вопрос о конкретных направлениях, первый заместитель министра сообщил, что в настоящее время Иран не рекомендован для посещения гражданами Казахстана.
При этом Ашикбаев отметил, что рекомендации МИД формируются с учетом текущей обстановки и направлены на обеспечение безопасности казахстанцев за пределами страны.