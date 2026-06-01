МИД Казахстана: Астана выступает за использование атомной энергии исключительно под гарантиями МАГАТЭ

В МИД Казахстана прокомментировали информацию МАГАТЭ о возможном использовании инфраструктуры организации в Казахстане в рамках потенциальных договоренностей по иранской ядерной программе, передает Kazinform.

Ранее в интервью Financial Times генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в случае достижения договоренностей между Ираном и США одним из рассматриваемых вариантов может стать хранение части иранского урана под контролем МАГАТЭ.

Как пояснил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, в данном случае речь шла о банке низкообогащенного урана МАГАТЭ, расположенном в Казахстане и находящемся под управлением агентства.

«В данном случае глава МАГАТЭ указывал и на наличие в Казахстане банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, который принадлежит организации и вносит важный вклад в укрепление глобального режима ядерного нераспространения обеспечивает дополнительным механизмом гарантированных поставок ядерного топлива для мирных ядерных программ», — сообщил он на брифинге в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Казахстан, как участник Договора о нераспространении ядерного оружия и государство, не обладающее ядерным оружием, выступает за использование атомной энергии исключительно в мирных целях и под гарантиями МАГАТЭ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Казахстан внимательно следит за международными договоренностями вокруг иранской ядерной программы и поддерживает усилия, направленные на укрепление стабильности, безопасности и диалога.

«Ряд стран, включая Казахстан, выразили готовность в духе доброй воли оказывать техническое содействие в решении данного вопроса при условии достижений соответствующих международных договоренностей между всеми вовлеченными сторонами и переводом вопросов в практическую плоскость», — отметил Жетыбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 мая принял Рафаэля Гросси и поприветствовал подписание Дорожной карты по углублению сотрудничества Казахстана с МАГАТЭ до 2036 года, а также ряда документов в области ядерной медицины и науки.