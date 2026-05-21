МИД Италии обратился в ЕС с требованием санкций против израильского министра Бен-Гвира

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обратился к Европейскому союзу с требованием ввести санкции против ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

В Италии продолжают получать резонанс видеокадры, опубликованные израильским министром Бен-Гвиром в социальных сетях, на которых он унижает и жестоко обращается с активистами международной флотилии Global Sumud.

«От имени правительства Италии я официально обратился к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас с просьбой включить в повестку следующего заседания министров иностранных дел ЕС вопрос о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Бен-Гвира»,- написал Таяни в социальной сети американской компании Х.

Глава итальянского МИДа пояснил, что это требование выдвинуто в связи с неприемлемыми действиями в отношении флотилии, включая задержание активистов в международных водах, применение к ним насилия и унизительного обращения, а также нарушение их основных прав.

Тем временем, как сообщают СМИ, опубликованное израильским министром Бен-Гвиром видео также будет использовано в качестве доказательства в ходе расследования, начатого прокуратурой Рима в связи с задержанием участников «Весенней миссии 2026» Global Sumud 29 апреля. Отмечается, что юридическая команда представительства Global Sumud в Италии подала в прокуратуру еще одно заявление с обвинением в «похищении людей».

Опубликованные Бен-Гвиром кадры вызвали возмущение в Италии, как и во многих других странах. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр иностранных дел Таяни назвали эти кадры и действия в отношении активистов «неприемлемыми» и потребовали извинений от Тель-Авива.

Кроме того, посол Израиля в Риме Джонатан Пелед был вызван в МИД Италии, где ему был выражен решительный протест итальянского правительства.

Опубликованные Бен-Гвиром кадры

Накануне Бен-Гвир опубликовал в своем аккаунте в социальной сети американской компании Х видеокадры из порта Ашдод, где содержались активисты, на которых видно, как силы безопасности применяют насилие в отношении задержанных активистов флотилии.

На кадры попало, как женщина-активистка выкрикивает лозунг «Свободу Палестине» в момент прохода Бен-Гвира, после чего израильская полиция жестко применяет к ней силу и валит на землю. При этом слышно, как ультраправый политик Бен-Гвир говорит: «Вот так и надо действовать».