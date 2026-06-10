Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом

МИД: Иран «непреднамеренно» сбил американский вертолет Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом

Иран не намеревался сбивать американский вертолет Apache над Ормузским проливом.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного заместителя министра иностранных дел Исламской республики.

Заместитель министра иностранных дел Ирана, как сообщается, заявил, что вертолет Apache, сбитый вчера над Ормузским проливом, не был преднамеренной целью Ирана.

Собеседник телеканала пояснил, что такие инциденты могут иметь место «непреднамеренно» из-за напряженной ситуации в регионе.

Иностранные военные силы, находящиеся вблизи территории Ирана, подвергаются постоянному риску . Об этом заявил ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Заявление озвучено на фоне сообщений о том, что Тегеран сбил американский вертолет недалеко от Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Иран сбил один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом.

По его словам, Соединенные Штаты дадут ответ Ирану.

Министерство обороны США начало расследование крушения американского ударного вертолета AH-64 Apache недалеко от Ормузского пролива. Об этом говорится в сообщении Центрального командования (CENTCOM) ВС США.