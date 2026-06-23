МИД Ирана: технические переговоры с США завершились созданием рабочих групп Эксперты согласовали исполнительные механизмы по всем ключевым направлениям, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади

В ходе технических переговоров с США в Швейцарии была достигнута договоренность о механизмах реализации меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, возглавлявший иранскую делегацию на технических переговорах с США, передает иранское информагентство (ISNA).

По его словам, стороны приняли решение о создании рабочих групп по вопросам «снятия санкций», «ядерной проблематики», «реконструкции» и «экономического развития».

Иранский дипломат также сообщил, что между странами — участницами меморандума достигнута договоренность о создании контактного пункта для координации безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, а также совместного координационного подразделения по предотвращению конфликтов в Ливане.

Гарибабади отметил, что в рамках достигнутых договоренностей дальнейшие переговоры будут проходить под эгидой комитета высокого уровня под надзором председателя парламента Ирана и министра иностранных дел, вице-президента США, а также премьер-министров Пакистана и Катара.

Иранский представитель пояснил, что руководители технических делегаций будут контролировать деятельность рабочих групп и координационных подразделений, а также регулярно представлять отчеты комитету высокого уровня.

Заместитель министра иностранных дел Ирана отметил, что в ходе технических переговоров также велась работа по вопросу выдачи генеральной лицензии на продажу иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов, а также на предоставление всех связанных с этим услуг. Кроме того, обсуждалась реализация договоренностей по разблокированию замороженных иранских активов.

По его словам, американская сторона выдала генеральную лицензию на экспорт иранской нефти, нефтехимической продукции, нефтепродуктов и связанных с ними услуг, а соответствующий документ был опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Гарибабади также сообщил, что достигнутые соглашения о разблокировании замороженных средств в размере 12 млрд долларов США (двух траншей по 6 млрд долларов каждый) должны быть немедленно переведены в стадию практической реализации.

Соответствующая генеральная лицензия, напомнил Гарибабади, уже опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.