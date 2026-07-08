МИД Ирана: США открыто нарушили меморандум о взаимопонимании

Ahmet Dursun, Marina Mussa
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Атаки США на юг Ирана и возобновление нефтяных санкций являются нарушением меморандума о взаимопонимании, достигнутого 14 июня.
Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана в связи с решением Министерства финансов США отменить временное ослабление санкций, которое разрешало продажу и транспортировку иранской нефти, а также ударами американских сил по югу Ирана.
В дипведомстве подчеркнули, что атаки США на юг страны, восстановление нефтяных санкций и продолжающиеся израильские удары по Ливану являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании, достигнутого 14 июня.
Также отмечается, что Тегеран примет любые меры, которые сочтет необходимыми для защиты своих интересов и национальной безопасности.
В МИД Ирана заявили, что ответственность за последствия нарушения договоренностей несет администрация США.