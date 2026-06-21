МИД Ирана: переговоры с делегацией США состоятся во второй половине дня Официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи прокомментировал предстоящие переговоры в Швейцарии

Четырехсторонняя встреча с участием представителей Ирана, США, Пакистана и Катара состоится во второй половине дня.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана и глава переговорной группы Эсмаил Багаи, комментируя первые технические переговоры по реализации ирано-американского меморандума в швейцарском Бюргенштоке.

По словам дипломата, четырехсторонней встрече будут предшествовать переговоры иранской делегации с пакистанскими и катарскими посредниками.

Багаи отметил, что основное внимание на переговорах будет сосредоточено на прекращении конфликта и реализации подписанного меморандума.

Он привлек внимание к продолжающимся нарушениям режима прекращения огня со стороны Израиля, подчеркнув, что этот вопрос станет одним из ключевых в ходе обсуждений.

Официальный представитель ведомства также сообщил, что на переговорах будут подняты вопросы о разблокировке замороженных иранских активов и выдаче разрешения на продажу иранской нефти.