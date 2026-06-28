В ведомстве заявили, что Тегеран оставляет за собой законное право на защиту национального суверенитета и интересов

МИД Ирана осудил удары США по южному побережью страны В ведомстве заявили, что Тегеран оставляет за собой законное право на защиту национального суверенитета и интересов

Министерство иностранных дел Ирана осудило авиаудары США по различным объектам на южном побережье страны, включая остров Кешм и город Сирик. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики.

«Иран решительно осуждает воздушные атаки, совершенные террористической армией США ранним утром в воскресенье, 28 июня 2026 года, по ряду пунктов на южном побережье Ирана. Эти жестокие удары по иранским объектам берегового наблюдения являются не только явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН, но и прямым нарушением первой статьи Меморандума о взаимопонимании прекращения навязанной войны от 18 июня 2026 года», — подчеркивается в коммюнике.

В МИД Ирана добавили, что произошедшее демонстрирует пренебрежение Вашингтона своими международными обязательствами.

В ведомстве также заявили, что Тегеран оставляет за собой законное право на защиту национального суверенитета и интересов, а ответные удары по американским объектам осуществляются исключительно в рамках права на самооборону.