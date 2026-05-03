Тегеран призвал международное сообщество отреагировать на высказывание президента США о захвате иранских торговых судов

МИД Ирана назвал слова Трампа о пиратстве «признанием преступного характера» действий США

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багайи назвал высказывания президента США Дональда Трампа «о пиратстве» в Ормузском заливе «прямым признанием преступного характера» действий американских военных.

«Это стало прямым и изобличающим признанием преступного характера действий США против международного морского судоходства​​​​​​​», - написал дипломат в социальной сети американской компании Х, комментируя заявление главы Белого дома.

Багаи подчеркнул, что президент Соединенных Штатов «похвастался», открыто назвав незаконные захваты иранских судов «пиратством». «Мировое сообщество, государства-члены и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права», - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Президент США Трамп накануне сравнил американскую блокаду «Ормузского пролива» с пиратством. «В некотором роде мы как пираты, но, мы не играем в игры», - заявил американский лидер.