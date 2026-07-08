Ответственность за последствия дальнейшей эскалации напряженности будет лежать на США, - МИД Ирана

МИД Ирана: Атаки США сделали недействительными основные положения меморандума о взаимопонимании Ответственность за последствия дальнейшей эскалации напряженности будет лежать на США, - МИД Ирана

Удары США по ряду наблюдательных пунктов на южном побережье Ирана являются нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании, касающегося прекращения войны, а также аннулируют его основные положения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирана, которое распространило заявление в связи с ударами США по территории страны.

«Неоднократные нападения США на Иран, решение Министерства финансов США отменить санкции на продажу иранской нефти, нарушение установленных Ираном положений, касающихся Ормузского пролива, а также продолжающиеся атаки сионистского режима на Ливан сделали недействительными основные положения меморандума о взаимопонимании», - следует из публикации.

В иранском МИД подчеркнули, что ответственность за последствия дальнейшей эскалации напряженности будет лежать на США.

Иран не откажется от защиты своей территориальной целостности и независимости и продолжит наносить удары по источникам атак, - отметили в ведомстве.

Кроме того, в иранском МИД напомнили государствам южной части Персидского залива о взятых на себя международных обязательствах по недопущению использования своих территорий Соединенными Штатами для нападений на Иран.