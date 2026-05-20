МИД Израиля сообщил о задержании всех 430 активистов флотилии Global Sumud В дипведомстве заявили, что задержанные смогут встретиться с представителями консульств своих стран

Израильская армия задержала всех активистов международной флотилии Global Sumud, на которую напала в международных водах. Об этом говорится на странице МИД Израиля в социальной сети американской компании Х.

В дипведомстве отметили, что все 430 активистов, находившихся на борту Global Sumud, которая стремилась прорвать блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь, были задержаны и перевезены на суда израильского ВМС.

Также указано на то, что суда с активистами направляются в Израиль, где те смогут встретиться с представителями консульств своих стран.

Нападения израильской армии на Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» флотилии Global Sumud, целью которой был прорыв блокады сектора Газа и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась незаконному вмешательству израильской армии в нескольких морских милях от греческих территориальных вод у берегов острова Крит.

Во время атаки в международных водах, в 600 морских милях от Газы, израильские военные задержали 177 активистов. Сообщалось о жестоком обращении с задержанными.

18 мая израильская армия совершила новое нападение на флотилию, состоящую из 50 судов, на борту которых находились 428 активистов из 44 стран, когда она следовала в сторону Газы в международных водах, и незаконно задержала активистов. В составе флотилии было 78 турецких участников.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.

