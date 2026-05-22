МИД Бразилии вызвал поверенного Израиля из-за жестокого обращения с активистами Global Sumud

Бразилия вызвала временного поверенного в делах посольства Израиля в МИД после появления видеозаписей жестокого обращения израильских сил безопасности с активистами флотилии Global Sumud.

Как сообщили местные СМИ, временный поверенный в делах Израиля Раша Атамни была вызвана в МИД Бразилии после публикации «провокационного видео» ультраправым министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром.

Сообщается, что на встрече с Атамни глава Департамента Ближнего Востока Клелио Нивалдо Криппа Фильо выразил обеспокоенность в связи с данными видеокадрами и заявил о необходимости освобождения всех лиц, включая четырех бразильских активистов.

МИД Бразилии 20 мая выразил протест Израилю из-за жестокого обращения с активистами флотилии Global Sumud, назвав действия израильских военных незаконными. «Бразилия требует немедленного освобождения всех задержанных активистов, включая четырех бразильских граждан, а также полного уважения их прав и достоинства в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Государством Израиль», - следует из публикации.

Бен-Гвир ранее опубликовал на своей странице в социальной сети американской компании X видеоролик, на котором запечатлено жестокое обращение израильских военных с задержанными активистами в порту Ашдод, куда министр прибыл лично.

На кадрах видно, как женщина-активистка выкрикивает лозунг «Свободу Палестину» в момент, когда проходит Бен-Гвир, а израильская полиция жестко с ней обходится, прижимая ее к земле. При этом ультраправый министр говорит: «Вот как нужно действовать».​​​​​​​

