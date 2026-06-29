МИД Беларуси: Минск ответит «с применением всего потенциала» в случае нарушения границ Киевом

Минск ответит «с применением всего своего потенциала» в случае пересечения Украиной границы республики, заявил замглавы МИД Беларуси Игорь Секрета.

«Красные линии были четко определены нашим президентом. Это красная линия- наша граница. И если граница будет, так сказать, пересекаться без разрешения или в условиях агрессии, мы ответим всем нашим потенциалом и возможностями», — сказал представитель дипломатического ведомства в интервью RT.

Секрета добавил, что украинцы знают об этом. «Я также не верю, что они очень искрении в том, что говорят. Эти, опять же, временные разговоры президента Зеленского, возможно, были направлены на повышение его популярности, которая падает среди населения и военнослужащих, солдат в армии»,- отметил дипломат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко «должен убрать» в течение технику, которая, по словам украинской стороны, используется для корректировки ударов по Украине.

«На его вышках есть ретрансляторы. На его территории вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по нашим людям. Пусть снимет эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы», - сказал украинский лидер.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил о нежелании Минска воевать с украинцами. Во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым белорусский лидер отметил, что у границы с Беларусью в основном находятся подразделения территориальной обороны Украины.

По словам Лукашенко, это гражданские люди, которые не стремятся к боевым действиям. «Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать», — заявил президент Беларуси.

