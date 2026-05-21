МИД Беларуси вызвал поверенного в делах Литвы из-за пересекшего границу дрона Дипломату заявлен решительный протест в связи с «грубым нарушением государственной границы Беларуси»

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса из-за пересекшего границу дрона.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков. Его заявление в четверг, 21 мая приводит пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным «грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы».

«В частности, 17 мая 2026 года украинский беспилотный летательный аппарат «Чайка», который изначально направлялся на территорию РФ для нанесения ударов по объектам на ее территории, был обнаружен возле д.Станиславцы Докшицкого района Витебской области»,- следует из публикации.

Сообщается, что литовская сторона «не предприняла» действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях.

«Эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности Республики Беларусь и являются грубым нарушением норм международного права. Белорусская сторона требует от Литовской стороны провести разбирательство по данному факту, незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента, а также принять исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем, заявили в дипведомстве.​​​​​​​

