МИД Бахрейна призвал международное сообщество принять меры в ответ на атаки Ирана Манама обвинила Тегеран в систематическом нарушении суверенитета королевства

Бахрейн самым решительным образом осудил ракетные удары и атаки БПЛА со стороны Ирана по территории королевства и призвал международное сообщество к незамедлительным действиям.

В МИД Бахрейна заявили, что эти атаки не являются единичным инцидентом, а представляют собой часть систематической и целенаправленной агрессивной политики Тегерана, направленной против суверенитета Бахрейна и безопасности его граждан.

В заявлении отмечается, что Иран игнорирует резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН и волю международного сообщества.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что несмотря на данные обещания и международные осуждения, Тегеран продолжает свои агрессивные действия, сознательно подрывая усилия по стабилизации обстановки в регионе.

Призыв к экстренному заседанию СБ ООН

В заявлении также подчеркивается, что вызывающая позиция Тегерана требует твердого ответа, и содержится призыв к принятию ответственности за прекращение атак, а также к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

МИД Бахрейна отметил, что атаки на королевство представляют собой угрозу безопасности всех стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), и обратил внимание на принцип организации, согласно которому «нападение на одно из государств-членов считается нападением на все государства-члены».

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что в ответ на последние удары США по Ирану нанес ракетные удары и удары с применением беспилотников по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.