Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по местам дислокации американских военных в регионе

МИД Бахрейна осудил атаку иранских беспилотников на территорию страны Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по местам дислокации американских военных в регионе

Министерство иностранных дел Бахрейна решительно осудило удары Ирана по территории королевства с применением серии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осуществленную утром 27 июня.

В сообщении МИД Бахрейна говорится, что сегодня утром Иран нанес удар по территории страны с пприменением череды беспилотников. Такие действия являются явным нарушением суверенитета Бахрейна и создают угрозу для жизни гражданского населения, - подчеркнули в ведомстве.

«Мы решительно осуждаем эти атаки, которые противоречат международным нормам и соглашениям, запрещающим нанесение ударов по гражданским объектам», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Тегеран продолжает атаки в то время, как региональные и международные усилия сосредоточены на снижении напряженности. Иран будет нести полную ответственность за подрыв мирных инициатив, - резюмировали в МИД.

Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили о нанесении ударов по целям вдоль иранского побережья в ответ на нападение на контейнеровоз в Ормузском проливе.

КСИР заявил о нанесении удара по американским военным объектам в ответ на удар по югу страны

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по местам дислокации американских военных в регионе в ответ на атаку на юг Ирана.

«Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции в ответ на авиаудар армии США по иранскому побережью нанесли удары по местам дислокации американской террористической армии в регионе», — говорится в сообщении.

В КСИР утверждают, что США нанесли авиаудары по иранскому побережью, используя в качестве предлога действия Ирана в отношении судна, которое следовало через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, нарушив, таким образом, «как и Израиль в Ливане», режим прекращения огня.

Статья 5 меморандума о взаимопонимании, достигнутого между США и Ираном, предусматривает осуществление Ираном контроля над судоходством в Ормузском проливе. Однако США, «подстрекая различные стороны», пытаются нарушить это положение соглашения, - отметили в КСИР.

«Необходимый ответ уже дан и будет продолжен. В случае повторения агрессии наш ответ будет еще более всеобъемлющим», — пообещали иранские военные.

Ранее иранские СМИ сообщили, что после серии взрывов в городе Сирик атаке подвергся городской причал.