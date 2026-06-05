Украинские СМИ со ссылкой на подразделения «Птахи Мадяра» также сообщили о поражении судов в Азовском море

МИД Азербайджана сообщил о гибели пяти своих граждан из-за атаки БПЛА в Азовском море Украинские СМИ со ссылкой на подразделения «Птахи Мадяра» также сообщили о поражении судов в Азовском море

Сегодня ночью два иностранных грузовых судна, на борту которых находились в общей сложности 25 граждан Азербайджана, подверглись атакам беспилотников. Об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел АР Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ об обстреле судов с азербайджанскими гражданами в Азовском море.

Официальный представитель МИД отметил, что упомянутые суда не принадлежат азербайджанскому государству.

«От российской стороны поступила информация о том, что в результате атаки погибли в общей сложности 5 азербайджанских граждан, еще 3 получили ранения. Раненые госпитализированы в больницу города Ейск.В настоящее время Министерство иностранных дел координирует работу по данному вопросу с профильными государственными структурами, дипломатическими представительствами нашей страны, а также с компетентными органами соответствующих государств. Несколько сотрудников нашего посольства в России выехали на место происшествия. Вопросы, связанные с состоянием наших граждан, их возвращением на родину и оказанием необходимой консульской поддержки, находятся на контроле. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», - заявил Гаджизаде.

В ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись грузовые суда «Натра» и «Циркон»

Украинские СМИ также сообщили об атаках на суда в Азовском море. Агентство УНИАН со ссылкой на публикацию в Telegram-канале подразделения «Птахи Мадяра» сообщило, что за ночь были поражены пять судов.

По данным украинской стороны, под удар попали сухогрузы и танкер, которые, как утверждается, использовались для перевозки грузов через порты Мариуполя и Бердянска. В сообщении также утверждалось, что часть судов ходила с закрашенными названиями и выключенными радарами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что суда «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону, были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками. По ее словам, произошедшее «в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима», который «все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры». Захарова также сообщила, что Москва находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в России и Министерством иностранных дел Азербайджана.