Дипломату выражен «решительный протест в связи с атакой беспилотника на автозаправочную станцию SOCAR в Николаевской области Украины»

МИД Азербайджана вызвал посла РФ Дипломату выражен «решительный протест в связи с атакой беспилотника на автозаправочную станцию SOCAR в Николаевской области Украины»

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Согласно заявлению, в ходе встречи был выражен «решительный протест в связи с атакой беспилотника на автозаправочную станцию SOCAR в Николаевской области Украины вечером 5 июля». Российской стороне была вручена соответствующая нота.

«На встрече было отмечено, что данный удар беспилотника не первый подобный случай. Ранее военным ударам и разрушительным последствиям боевых действий подвергались также другие объекты SOCAR на территории Украины, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтебазу в Одессе. В результате был причинён значительный материальный ущерб, среди сотрудников компании были пострадавшие. Было подчеркнуто, что продолжение подобных инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, свидетельствует об их целенаправленном характере»,-говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе встречи также было обращено внимание «на несколько воздушных ударов, в результате которых получили повреждения здания посольства Азербайджанской Республики в Киеве и Почетного консульства в Харькове». «Было указано на необходимость строгого соблюдения обязательств по защите зданий дипломатических и консульских представительств в соответствии с Венскими конвенциями»,-отметили в МИД.

МИД Азербайджана призвал российскую сторону «провести всестороннее расследование по всем указанным фактам, предоставить соответствующие разъяснения по инцидентам, а также соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и дипломатических представительств».