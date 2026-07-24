По данным Управления по делам религии Турции, интерес к мечети остается высоким: ее ежедневно посещают как паломники, так и туристы со всего мира

Мечеть Айя-София после возобновления богослужений приняла более 30 млн посетителей По данным Управления по делам религии Турции, интерес к мечети остается высоким: ее ежедневно посещают как паломники, так и туристы со всего мира

Мечеть Айя-София (Айя-София-и Кебир Джами-и Шерифи), являющаяся одной из главных достопримечательностей Стамбула, с момента возобновления в ней богослужений в июле 2020 года приняла более 30 миллионов посетителей.

До завоевания Константинополя в 1453 году Айя-София на протяжении 916 лет служила христианским храмом. После взятия города султаном Мехмедом II она была преобразована в мечеть. В 1934 году по решению Совета министров Турции здание получило статус музея и оставалось им на протяжении 86 лет.

10 июля 2020 года Государственный совет Турции аннулировал постановление правительства 1934 года, открыв юридическую возможность для возвращения Айя-Софии статуса мечети. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ, а решение о передаче объекта в ведение Управления по делам религии было опубликовано в официальном правительственном вестнике.

24 июля 2020 года в Айя-Софии впервые за 86 лет состоялась пятничная молитва, ознаменовавшая официальное возобновление богослужений. В церемонии принял участие президент Турции.

Заместитель муфтия Стамбула Ариф Джевлек заявил «Анадолу», что решение об открытии Айя-Софии для молитв было с большой радостью воспринято как в Турции, так и во всем исламском мире.

По его словам, возвращение храму его исторического статуса стало событием, которого многие ожидали долгие годы.

«Возвращение Айя-Софии к ее первоначальному предназначению стало исполнением многолетней мечты мусульман Турции. Для многих это стало символом завоевания Константинополя», — отметил Джевлек.

Он подчеркнул, что интерес к Айя-Софии остается столь же высоким, как и в первые дни после открытия. Посетители приезжают сюда не только для совершения молитвы, но и для знакомства с историческим и архитектурным наследием памятника.

По словам Джевлека, в мечети круглый год проводятся занятия по хадисам, чтению сборника «Сахих аль-Бухари», религиозному просвещению, ежедневно полностью читается Коран, а по пятницам сохраняется традиция коллективного чтения Корана между салой и азаном.

Кроме того, сотрудники мечети проводят индивидуальные занятия по чтению Корана, кираату и исламской музыкальной традиции, а представители Управления по делам религии оказывают иностранным посетителям религиозно-просветительскую поддержку.

Джевлек также отметил, что духовная атмосфера Айя-Софии оказывает сильное впечатление на иностранных гостей.

«Люди, которые приезжают сюда и ощущают духовную атмосферу этого места, принимают ислам. Мы практически ежедневно или еженедельно становимся свидетелями таких случаев», — сказал он.

По словам заместителя муфтия, после открытия мечети число посетителей из стран Дальнего Востока и Центральной Азии заметно увеличилось. В частности, паломнические программы из Узбекистана, Малайзии и Индонезии теперь включают посещение Стамбула и Айя-Софии.

Он также отметил, что продолжающиеся реставрационные работы не мешают функционированию мечети. Посетителей допускают внутрь в контролируемом режиме с соблюдением мер безопасности.

После завершения реставрации одновременно посещать Айя-Софию сможет большее число людей. В настоящее время в мечети работают около 30 сотрудников Управления по делам религии и Турецкого фонда религии, а вместе с персоналом Главного управления вакуфов, отвечающим за уборку, безопасность и административную деятельность, ежедневное обслуживание посетителей обеспечивают около 120 человек.