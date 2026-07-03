Германия удваивает свой оборонный бюджет за четыре года, сказал канцлер Германии

Мерц отреагировал на критику Трампа в отношении распределения бремени в НАТО Германия удваивает свой оборонный бюджет за четыре года, сказал канцлер Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на критику президента США Дональда Трампа относительно непропорциональности взносов в НАТО, заявив, что его страна приложила максимальные усилия для укрепления оборонного потенциала, удвоив оборонный бюджет за четыре года.

Фридрих Мерц выступил с заявлениями на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эдгаром Ринкевичусом и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Мерц подчеркнул, что Берлин предпринял важные шаги по увеличению инвестиций в оборону и достижению целей, согласованных на саммите НАТО-2025 в Гааге: «Германия удваивает свой оборонный бюджет за четыре года. Это самые масштабные усилия, которые мы когда-либо предпринимали для укрепления нашего оборонного потенциала. В этом плане нам нечего скрывать», — сказал он.

Канцлер Германии, отметив, что, будучи крупнейшим государством-членом Европейского союза (ЕС), Германия осознает свою ответственность в рамках Европы.

«То, что я сегодня пригласила этих трех коллег в Берлин, а на прошлой неделе пригласила в Берлин четырёх коллег в формате E5, свидетельствует о том, что мы тесно координируем свои действия на европейском уровне и полны решимости вносить вклад в оборону НАТО, в частности в оборону Европы»., - сказал он.

Канцлер отметил, что каждый, кто изучит эти цифры, должен с этим согласиться: «Я тоже, не преувеличивая, озвучу эти цифры, когда мы встретимся на следующей неделе в Анкаре».

Мерц подчеркнул, что безопасность стран Балтии — это одновременно и безопасность Германии: «В этом отношении мы тесно связаны друг с другом. Мы придерживаемся этого принципа как в словах, так и в действиях», — сказал он.

Оценивая также план отмены запрета на размещение ядерного оружия в Литве, он отметил: «В первую очередь это решение литовской политики. Однако это также показывает, насколько серьёзно в этой стране воспринимается угроза со стороны России и насколько страна готова защищаться и в этом вопросе», — отметил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркнул, что шаг, который предпримет его страна в этом вопросе, не имеет никакого отношения к агрессивной позиции или провокации, которая могла бы привести к эскалации напряжённости.

Науседа в свою очередь сказал: «Речь идет о цели, которую преследует наша страна. Мы хотим использовать все средства сдерживания и рады быть частью этого ядерного сдерживания, которое предлагает НАТО. Поэтому в случае необходимости мы хотим устранить препятствия, даже если они носят юридический характер».

Президент США Дональд Трамп в своей публикации в социальной сети разместил график, отражающий расходы США и других стран на НАТО: «США будут продолжать идти по этому одностороннему пути, поскольку отношения не являются взаимными».