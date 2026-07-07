Канцлер Германии заявил, что проект создаст долгосрочное стратегическое партнерство между Канадой, Германией и Норвегией

Мерц назвал покупку Канадой немецко-норвежских подлодок вкладом в укрепление трансатлантических связей Канцлер Германии заявил, что проект создаст долгосрочное стратегическое партнерство между Канадой, Германией и Норвегией

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал решение Канады приобрести подводные лодки класса 212-CD совместного немецко-норвежского производства, назвав это важным вкладом в укрепление трансатлантических и европейских оборонных связей накануне саммита НАТО в Анкаре.

В заявлении Мерц прокомментировал решение правительства Канады поручить производство новых военных подводных лодок немецкой оборонной компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

«Правительство Канады этим решением накануне саммита НАТО посылает сильный сигнал в поддержку трансатлантического и европейского сотрудничества в оборонной промышленности», — заявил Мерц.

Он подчеркнул, что данный проект создаст крупное и стратегическое партнерство, которое на десятилетия свяжет Канаду, Германию и Норвегию, отметив, что это является показателем долгосрочного сотрудничества, выходящего за рамки политики безопасности и обороны.

Мерц сообщил, что на протяжении нескольких месяцев работал над этим партнерством с премьер-министром Канады Марком Карни и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, поблагодарив обоих лидеров за оказанное взаимное доверие.

Канцлер отметил, что Германия и в будущем будет ценить это доверие, добавив, что стратегическое партнерство между тремя странами продолжится на протяжении многих лет.

Премьер-министр Канады Марк Карни перед вылетом на саммит НАТО в Анкаре заявил, что строительство подводных лодок будет осуществлять немецкая компания TKMS.

«Канада должна быть способна защищать себя. Мир меняется, и Канада должна адаптироваться к этим изменениям», — сказал Карни.

Ожидается, что первая подводная лодка будет поставлена в период с 2032 по 2035 год, а поставка всех подлодок будет завершена к 2043 году.