Канцлер Германии заявил об усилении НАТО и намерении увеличить оборонные расходы страны до 5% ВВП

Мерц: Германия закупит у США крылатые ракеты Tomahawk Канцлер Германии заявил об усилении НАТО и намерении увеличить оборонные расходы страны до 5% ВВП

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО укрепилось с точки зрения единства и сдерживания, а Германия приобретет у США крылатые ракеты Tomahawk и разместит их на своей территории.

Выступая в Бундестаге, Мерц отметил, что саммит НАТО завершился результатами, превзошедшими ожидания, и подчеркнул, что альянс остается «единым, сильным и уверенным в себе».

Канцлер подчеркнул, что европейские страны достигли общего понимания необходимости взять на себя больше ответственности в сфере обороны. По его словам, Германия увеличит оборонные расходы до уровня 5% валового внутреннего продукта (ВВП) раньше установленного срока.

Комментируя необходимость увеличения финансирования обороны, Мерц заявил:

«Даже самая лучшая система социальной защиты не имеет значения, если мы не можем жить в свободе и мире».

Говоря о договорённостях, достигнутых с США в рамках саммита НАТО, Мерц сообщил, что Германия намерена приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk и разместить их на своей территории.

«Таким образом, мы закроем важный стратегический пробел в нашей обороне. Одновременно мы будем работать над разработкой собственных европейских систем и их размещением в Европе», — сказал он.

Мерц подчеркнул, что НАТО останется трансатлантическим альянсом, однако европейские страны не могут полностью передавать ответственность за свою безопасность другим государствам.

«В первую очередь мы сами несём ответственность за собственную безопасность», — заявил канцлер.

Он также сообщил, что Германия намерена укреплять свою оборонную промышленность. По словам Мерца, решение Канады заказать 12 подводных лодок у консорциума, состоящего из немецких и норвежских компаний, стало одним из крупнейших международных экспортных соглашений в истории немецкой оборонной отрасли и обеспечит рабочими местами тысячи людей на долгие годы.

Кроме того, канцлер рассказал о подготовке правительством масштабных реформ в экономической, налоговой, пенсионной сферах и системе здравоохранения.

По словам Мерца, Германия сможет преодолеть стоящие перед ней проблемы в области безопасности и экономики только благодаря структурным реформам.