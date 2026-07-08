Премьер-министр Италии на встрече с президентом Украины в рамках саммита НАТО в Анкаре заявила о продолжении помощи Киеву

Мелони подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны Италии Премьер-министр Италии на встрече с президентом Украины в рамках саммита НАТО в Анкаре заявила о продолжении помощи Киеву

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, проходящего в Анкаре.

В заявлении канцелярии премьер-министра Италии сообщается, что Мелони и Зеленский встретились на полях саммита.

«В ходе встречи была вновь подтверждена твердая приверженность Италии поддержке Украины и содействию процессу, который приведет к справедливому и прочному миру. Премьер-министр также подтвердила неизменную помощь Италии украинскому народу, уделив особое внимание мерам, направленным на укрепление устойчивости энергетической инфраструктуры, серьезно поврежденной в результате российских атак», - следует из заявления.