Премьер Италии заявила о готовности выполнять оборонные обязательства, но с учетом собственных приоритетов и возможностей страны

Мелони: НАТО осознает стоящие перед ним вызовы и намерено укрепляться Премьер Италии заявила о готовности выполнять оборонные обязательства, но с учетом собственных приоритетов и возможностей страны

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что НАТО осознаёт вызовы, с которыми сталкивается, и намерено укреплять себя, а Италия будет выполнять свои обязательства в альянсе устойчивым образом, самостоятельно определяя сроки, методы и приоритеты.

После завершения 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Президентском комплексе в Анкаре Мелони провела пресс-конференцию.

«НАТО — это альянс, который осознаёт стоящие перед ним вызовы, сохраняет единство и полон решимости укрепляться», — сказала итальянский премьер.

Отметив, что Италия выделяет 2,8% своего ВВП на оборону и безопасность и продолжает увеличивать эти расходы, Мелони заявила:

«Мы хотим выполнять наши обязательства в сфере оборонных расходов, мы делаем это и будем продолжать делать. Однако будем реализовывать это устойчивым образом, самостоятельно определяя сроки, методы и приоритеты в соответствии с условиями, в которых находимся».

Она подчеркнула, что в нынешний период это необходимо, отметив: «Настало время, когда Европа должна самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. Это нужно не для того, чтобы оказать кому-то услугу, а чтобы не зависеть ни от кого. Поэтому это вопрос суверенитета».

Мелони также заявила, что на данный момент Италия не получала официального уведомления о возможном выводе американских войск из Европы.

Касаясь поддержки Украины, премьер отметила, что Италия намерена продолжить оказание военной помощи Киеву. По её словам, министр обороны Италии Гуидо Крозетто проводит соответствующую оценку.

«Военный вариант до сих пор не дал конкретных результатов»

Говоря о кризисе вокруг Ирана, Мелони заявила, что в последние часы поступают тревожные сообщения, однако Италия готова предпринять необходимые шаги в парламенте для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Отвечая на вопрос о росте напряжённости между США и Ираном, она сказала:

«Я глубоко обеспокоена происходящим в Иране и не могу исключить, что это может распространиться на другие районы этого чувствительного региона».

Мелони подчеркнула, что Италия работает над тем, чтобы этого не произошло, и добавила:

«Я не потеряла надежду на возможность переговоров с Ираном. Я считаю, что военный вариант до сих пор не принёс конкретных результатов. Думаю, необходимо продолжать настаивать на переговорах. Италия, конечно же, продолжит прилагать усилия в этом направлении».

О разногласиях с Трампом

Отвечая на вопрос о недавнем сообщении президента США Дональда Трампа с фразой о необходимости её «отстранения», Мелони заявила, что ранее уже говорила, что не намерена возвращаться к этому вопросу.

На вопрос, сожалеет ли она о своих политических вложениях в отношения с Трампом, итальянский премьер ответила:

«Я не сожалею ни о чём из того, что сделала. Мои политические шаги были основаны на вере в единство Запада. Это не стратегия, которую я выбрала только после прихода Трампа к власти, а подход, который я применяю ко всем своим партнёрам. У нас с Трампом есть общие позиции по таким вопросам, как миграция и "woke"-культура. События развиваются так, как мы их видим, но я не меняю своего мнения».

Комментируя критику Трампа в связи с тем, что Италия не открывает свои военные базы для определённых операций, Мелони заявила:

«Мы не принимаем одно решение сегодня, а завтра другое. С самого начала конфликта в Иране у нас была чёткая позиция. Как серьёзное государство, мы выполняем свои обязательства. Мы заявили, что не будем участвовать в атаках против Ирана, и мы не участвовали».

«Продолжаем работать над коалицией после завершения миссии UNIFIL»

Мелони отметила, что проведение следующего раунда переговоров между Израилем и Ливаном в Риме свидетельствует о доверии к Италии.

Напомнив, что срок действия мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) истекает в 2026 году, она заявила:

«Мы продолжаем работать над идеей коалиции на период после UNIFIL. Мы сотрудничаем с французами, сейчас находимся на техническом уровне. Мы также обсудили это с президентом Эрдоганом. Есть большой интерес, и мы представим это предложение до окончания срока действия мандата UNIFIL».

В завершение Мелони поблагодарила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за проведение саммита НАТО в Анкаре.

«Благодаря его прекрасному гостеприимству и отличной организации у нас была возможность обсудить множество вопросов, касающихся нашего двустороннего сотрудничества — от обороны до борьбы с нелегальной миграцией. Я также получила возможность лично поблагодарить его и выразить свои поздравления», — сказала премьер-министр Италии.