Мексика примет сборную Ирана во время чемпионата мира по футболу 2026 Чемпионат мира, который организуют США, Мексика и Канада, проходит на фоне нестабильной глобальной обстановки

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в понедельник, 25 мая, что в настоящее время разрабатываются планы по размещению сборной Ирана по футболу в Тихуане на время чемпионата мира и организации оттуда поездок на три матча, которые команда проведет в США.

Шейнбаум заявила на пресс-конференции в Национальном дворце в Мехико, что представители ФИФА связались с ее администрацией с просьбой поддержать пребывание иранской сборной в Мексике и передислоцировать ее с нынешней базы в Тусоне, штат Аризона, несмотря на то, что матчи команды будут проходить в США.

«Соединенные Штаты не хотят, чтобы иранская сборная останавливалась на ночь в стране... Поэтому они спросили нас... могут ли они остаться на ночь в Мексике?» — пояснила Шейнбаум. «Мы сказали: да, без проблем, у нас абсолютно нет никаких возражений против этого».

Чемпионат мира, который принимают США, Мексика и Канада, проходит на фоне нестабильной глобальной обстановки, при этом Вашингтон вовлечен в многочисленные конфликты, в том числе с Ираном с 28 февраля.

ФИФА связалась с представителем Мексики по вопросам организации чемпионата мира Габриэлой Куэвас, а также с Министерством туризма страны. Логистические детали по перевозке иранских спортсменов между двумя соседними странами пока не согласованы.

«Они прибудут в Мексику и оттуда продолжат путь. Именно об этом нам сообщила ФИФА: спросили, согласны ли мы на то, чтобы они переночевали в Мексике, и мы ответили «да», без каких-либо проблем», — сказала Шейнбаум.