Россия передала Украине 501 тело военнослужащих и получила в ответ 31 тело российских военнослужащих

Между Украиной и Россией состоялся обмен останками военнослужащих Россия передала Украине 501 тело военнослужащих и получила в ответ 31 тело российских военнослужащих

photo : Координационный штаб по обращению с военнопленными / AA

photo : Координационный штаб по обращению с военнопленными / AA

Россия передала украинской стороне останки 501 украинского военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий.

В письменном заявлении, опубликованном в социальных сетях Координационным центром по вопросам обращения с военнопленными Украины, отмечается, что состоялся обмен останками военнослужащих, погибших в ходе российско-украинской войны.

Согласно этой информации, российская сторона передала Украине 501 тело, которые, как утверждается, принадлежат украинским военнослужащим, будут проведены необходимые процедуры по установлению личностей погибших.

Украинская стороны выразила благодарность Международному комитету Красного Креста (МККК) за содействие в процессе передачи тел.

В сообщениях российских СМИ также отмечается, что Россия передала Украине 501 тело военнослужащих и получила в ответ 31 тело российских военнослужащих.