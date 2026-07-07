Соглашения подписаны в первую очередь в области энергетики, экономики и авиации

Между Сирией и Францией подписано более 16 соглашений о сотрудничестве Соглашения подписаны в первую очередь в области энергетики, экономики и авиации

В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сирию между двумя странами было подписано более 16 стратегических соглашений о сотрудничестве.

Представитель Министерства иностранных дел Сирии в комментарии «Анадолу» заявил, что визит Макрона в Дамаск стал «историческим поворотным моментом» в отношениях двух стран и привел к важным результатам в политической, экономической и инвестиционной сферах.

По словам сирийского представителя, в ходе визита Макрона было подписано более 16 стратегических соглашений в различных областях, прежде всего в энергетике, инфраструктуре, экономике, авиации, транспорте и инвестициях. Он отметил, что это является свидетельством взаимного доверия между двумя странами.

Сирийский чиновник подчеркнул, что данные соглашения откроют новые возможности для сотрудничества между Сирией и Францией в экономической, инвестиционной и девелоперской сферах.

Он также отметил, что итоги визита показывают, что Сирия движется к новому этапу международного партнерства, основанного на взаимных интересах и взаимном уважении. По его словам, попытки, направленные на подрыв стабильности страны, не смогут изменить этот процесс.

Указывая на взрыв, произошедший во время визита Макрона, представитель Сирии заявил, что несмотря на попытки саботажа, выразившиеся в двух примитивных бомбовых атаках во время визита, государственные институты эффективно справились с ситуацией. «Эти действия не смогли повлиять ни на программу визита, ни на его цели», отметил сирийский чиновник.

Представитель МИД Сирии подчеркнул, что виновные в террористических атаках будут привлечены к ответственности.

«Правосудие обязательно спросит с террористических рук, которые не хотят стабильности ни для Сирии, ни для мира», - отметил он.

Сирийский представитель добавил, что террористические действия не смогут остановить процесс восстановления Сирии и ее открытости внешнему миру.

«Терроризм не сможет остановить движение к стабильности и международному сотрудничеству, а также сорвать процесс восстановления Сирии и укрепления ее международных партнерств», - заявил он.