Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим Безвизовый режим не распространяется на религиозные и образовательные поездки

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая 2026 года. Теперь граждане двух стран могут совершать краткосрочные поездки без оформления визы на срок до 90 дней в течение календарного года.



Документ подписан в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года. Его действие распространяется на граждан России и Саудовской Аравии и предусматривает возможность безвизового въезда, выезда, транзита и пребывания на территории другой страны в течение установленного срока.

Согласно заявлению МИД России, граждане РФ могут находиться в Саудовской Аравии без визы непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. При этом безвизовый режим не распространяется на поездки с целью трудовой деятельности, обучения или проживания в королевстве. Для таких целей по-прежнему необходимо получать соответствующую визу.



Отдельные ограничения сохраняются и для религиозных поездок. Российским гражданам, направляющимся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа или умры в период хаджа, также потребуется специальная виза. Аналогичные условия действуют для граждан Саудовской Аравии при посещении России.