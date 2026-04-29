Землетрясения неизбежны, но разрушения, которые они приносят, — нет — Антониу Гутерриш

Международный день памяти жертв землетрясений впервые отмечается 29 апреля Землетрясения неизбежны, но разрушения, которые они приносят, — нет — Антониу Гутерриш

Международный день памяти жертв землетрясений впервые отмечается в среду, 29 апреля.

В связи с этой датой в Управлении ООН по снижению риска бедствий (UNDRR - United Nations Office for Disaster Risk Reduction) привлекли внимание к разрушительным последствиям землетрясений.

Землетрясения часто случаются внезапно, без предупреждения, уносят миллионы жизней, разрушают инфраструктуру, заставляют целые общины переселяться и надолго оставляют глубокий социальный, экономический и психологический след, который ощущается на протяжении многих поколений.

«Этот Международный день призван сохранять память о жертвах и подтверждать нашу общую решимость защищать жизни людей и их благополучие от разрушительных последствий землетрясений», - заявили в UNDRR.

Он созвучен задачам Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, которая особо выделяет необходимость понимать природу рисков, разрабатывать меры по их снижению, вкладывать средства в повышение устойчивости и улучшать подготовку, чтобы после бедствий «восстанавливаться, становясь лучше, чем было».

Антониу Гутерриш: мы можем строить более безопасные города

Землетрясения неизбежны, но разрушения, которые они приносят, — нет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил по случаю Международного дня памяти жертв землетрясений 29 апреля.

«Благодаря продуманным действиям и предусмотрительности мы можем строить более безопасные города и поселки, как бы сильно ни тряслась земля. Давайте почтим память жертв, вкладывая средства в устойчивость к бедствиям» - следует из публикации на странице главы организации в социальной сети американской компании Х.

Дата учреждена в апреле 2025 года

В апреле 2025 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Узбекистана провозгласила 29 апреля Международным днем памяти жертв землетрясений, призвав государства-члены, учреждения системы ООН и другие соответствующие международные организации к сотрудничеству в проведении мероприятий, посвященных этому дню.

По данным пресс-службы ООН, в этой связи Генеральная Ассамблея подтвердила свою приверженность повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, отметив, что бедствия по-прежнему подрывают устойчивое развитие.

Эти обязательства подчеркивают, что понимание риска бедствий, укрепление мер по их предотвращению и смягчению последствий, а также повышение уровня готовности и эффективности реагирования имеют решающее значение для защиты человеческих жизней и достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году.

С 1900 года жертвами землетрясений стали более 50 тыс. человек

С 1900 года произошло не менее 12 крупных землетрясений, каждое из которых унесло более 50 000 жизней, привлекли внимание в ООН.

На долю землетрясений приходится более четверти всех убытков от стихийных бедствий, а общий ущерб за последние десятилетия исчисляется триллионами долларов. Землетрясения могут вызывать пожары, цунами и оползни. Последствия землетрясений сказываются на состоянии жилищного фонда, а также систем здравоохранения и образования. Зачастую целые общины лишаются средств к существованию.

Целый ряд факторов создает дополнительные риски, связанные с землетрясениями: масштабное строительство в сейсмоопасных районах, износ и уязвимость инфраструктуры, несоблюдение строительных норм, а также бедность и неравенство. В этой связи особое значение приобретают проекты в области развития с учетом всех рисков и необходимости создания устойчивой инфраструктуры.

Основные меры по снижению риска землетрясений

В рамках празднования Дня государства Организация Объединенных Наций обращается ко всем государствам-членам и заинтересованным сторонам с призывом объединить усилия вокруг трех ключевых направлений: память о жертвах, снижение рисков и инвестиции в устойчивое развитие.

Как подчеркивают в ООН, землетрясения неизбежны, но масштаб разрушений можно ограничить. В этой связи всем участникам международного сообщества предлагается:

Во-первых, помнить и информировать. Необходимо воздавать должное памяти погибших и оказывать всестороннюю поддержку выжившим. Этот День должен стать платформой для повышения осведомленности о сейсмических рисках, а также для укрепления доверия, обеспечения готовности и принятия взвешенных, информированных решений на всех уровнях общества.

Во-вторых, способствовать снижению рисков посредством конкретных действий. Крайне важно распространять информацию о действенных решениях и подходах, а также расширять их практическое применение. Речь идет, в частности, о внедрении более строгих строительных норм, обеспечении системной готовности в школах и на рабочих местах, поддержке подходов, основанных на участии местных сообществ, а также о внедрении практики перспективного планирования с учетом возможных рисков для обеспечения устойчивого восстановления еще до наступления бедствий.

В-третьих, инвестировать в устойчивость. ООН призывает налаживать партнерские связи и осуществлять сбор финансовых средств для обеспечения инвестиций с учетом рисков, создания устойчивой инфраструктуры и модернизации критически важных объектов, уделяя приоритетное внимание наиболее уязвимым сообществам.