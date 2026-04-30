Международные СМИ призвали Израиль допустить журналистов в сектор Газа Палестинские сотрудники СМИ не должны нести это бремя в одиночку и нуждаются в защите - медиаорганизации

Международные медиаорганизации призвали Израиль снять запрет, препятствующий свободному доступу иностранных независимых журналистов в сектор Газа.

Заявление в связи с ограничениями, введенными Израилем в отношении журналистов, желающих попасть в Газу, сделали, в частности, BBC, Reuters, CNN, The Washington Post, Associated Press и Германское агентство печати DPA.

В заявлении подчеркивается, что присутствие журналистов на месте событий имеет «жизненно важное» значение, поскольку позволяет им напрямую общаться с гражданскими лицами и передавать увиденное из первых рук. Медиаорганизации отметили, что зачастую направляют своих корреспондентов в зоны событий, несмотря на серьезные риски.

Авторы заявления подчеркнули, что журналисты «не представляют угрозы для Израиля». При этом они подвергли критике тот факт, что, несмотря на наличие механизма, позволяющего гуманитарным работникам въезжать в регион и покидать его, аналогичный порядок не распространяется на представителей СМИ.

В заявлении также отмечается, что ответственность за освещение происходящего в Газе почти полностью легла на плечи палестинских журналистов. Медиаорганизации указали, что палестинские сотрудники СМИ не должны нести это бремя в одиночку и нуждаются в защите.

Указав, что свобода прессы является фундаментальной ценностью для всех открытых обществ. «Эта задержка должна наконец закончиться. Допустите нас в Газу», - следует из заявления.

Израиль, который в международных судебных инстанциях обвиняется в геноциде из-за продолжающихся на протяжении трех лет атак на сектор Газа, не разрешает представителям международной прессы въезд в анклав. Израильскую армию также обвиняют в преднамеренном убийстве журналистов в Газе.