Международная флотилия Global Sumud отбыла из Италии

«Весенняя миссия 2026» Международной флотилии Global Sumud, цель которой заключается в прорыве израильской блокады сектора Газа и доставка гуманитарной помощи в палестинский эксклав, завершила последние приготовления на итальянском острове Сицилия и отправилась в Средиземное море.

Международная флотилия Global Sumud - инициатива, сформированная в 2025 году представителями организаций гражданского общества, активистами и волонтерами из различных стран.

Флотилия, отбыв 12 апреля из испанской Барселоны достигла итальянского острова Сицилия 23 апреля, после чего присоединилась к активистам из Италии в Сиракузе и Аугусте.

Флотилию, состоящую из 65 судов, у побережья Аугусты встретил корабль экологической организации Greenpeace.

Провожавшие флотилию многочисленные сторонники Палестины скандировали «Свободу Палестине» и зажигали файеры.Турецкая активистка Али Дениз, присоединившаяся к флотилии в Барселоне, в беседе с корреспондентом «Анадолу» рассказала, что среди участников миссии «царит огромный энтузиазм».

«Наша цель заключается в том, чтобы продемонстрировать осуждение притеснения в Газе, геноцид, совершаемый там Израилем, стать голосом наших братьев и сестер в Газе, привлечь внимание общественности к их положению», -сказала она.