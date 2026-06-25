Представитель организации рассказала «Анадолу», что климат все чаще влияет на миграцию, однако ключевую роль также играют бедность, конфликты и нестабильность

Международная организация по миграции: изменение климата трансформирует процессы перемещения населения по всему миру Представитель организации рассказала «Анадолу», что климат все чаще влияет на миграцию, однако ключевую роль также играют бедность, конфликты и нестабильность

Изменение климата трансформирует процессы перемещения населения по всему миру — как вследствие внезапных стихийных бедствий, так и в результате постепенной деградации окружающей среды.

Согласно «Докладу о мировой миграции 2026», опубликованному Международной организацией по миграции (МОМ), эффективное управление «мобильностью населения в контексте изменения климата» требует активного участия местных сообществ и интеграции миграционной политики в стратегии адаптации к изменению климата.

Авторы подчеркивают сложный характер взаимосвязи между климатом и миграцией. Хотя глобальные данные и прогнозы свидетельствуют о росте климатически обусловленной мобильности населения, они часто не отражают местные реалии, особенно положение маргинализированных групп населения, отмечает МОМ.

Климат — лишь один из факторов миграции

Пресс-секретарь МОМ Анабель Тернер в комментариях «Анадолу» рассказала, что изменение климата становится все более значимым фактором, влияющим на перемещение населения.

Она пояснила, что люди покидают свои дома по совокупности причин, среди которых климатические воздействия тесно переплетаются с другими факторами. внутреннее перемещение

«МОМ обычно избегает трактовки изменения климата как единственной и непосредственной причины миграции. Более точным организация считает понятие «мобильность населения в контексте изменения климата», поскольку климатические воздействия взаимосвязаны с конфликтами, отсутствием безопасности, бедностью, управлением, средствами к существованию, земельными и водными ресурсами и рядом других факторов», — отметила пресс-секретарь организации.

Она также привлекла внимание к тому, что большая часть перемещений, связанных с климатом, происходит внутри государств или между соседними территориями, а многие люди, затронутые изменением климата, не имеют возможности или желания мигрировать.

Конфликты остаются главной причиной перемещений

Тернер подчеркнула, что конфликты и насилие по-прежнему остаются главными причинами вынужденного перемещения населения в мире, особенно среди людей, находящихся в состоянии длительного внутреннего перемещения или имеющих статус беженцев.

Согласно последнему Глобальному докладу о внутреннем перемещении Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC), на конец 2025 года 68,6 млн человек находились во внутренней миграции из-за конфликтов и насилия, тогда как из-за стихийных бедствий этот показатель составил 13,6 млн человек, отметила специалист.

Кроме того, в 2025 году впервые за всю историю наблюдений число новых миграций, вызванных конфликтами и насилием, превысило показатели, связанные со стихийными бедствиями: 32,3 млн случаев против 29,9 млн соответственно.

Последствия бедствий носят глобальный характер

Вместе с тем представитель Международной организацией по миграции отметила, что перемещение населения вследствие стихийных бедствий нельзя считать второстепенной проблемой.

По ее словам, основное различие заключается в географии явления. Если перемещение из-за конфликтов концентрируется в ограниченном числе стран и кризисных зон, то последствия стихийных бедствий затрагивают государства всех регионов и уровней дохода.

Тернер сообщила, что в 2025 году IDMC зафиксировал перемещения населения из-за бедствий в 140 странах и территориях, что свидетельствует о глобальном характере рисков, связанных с наводнениями, штормами, циклонами, засухами и другими опасными природными явлениями.

Сложности учета мобильности в контексте изменения климата

Представитель МОМ призвала осторожно интерпретировать статистические данные в данном контексте. По ее словам, сведения о перемещениях населения наиболее полно отражают последствия внезапных событий, таких как наводнения и штормы, тогда как медленно развивающиеся процессы — засуха, повышение уровня моря, засоление почв, деградация земель и утрата экосистем — значительно сложнее поддаются измерению.

Кроме того, отметила Тернер, климатические изменения могут не только способствовать миграции, но и ограничивать способность людей к перемещению.

Многие домохозяйства сталкиваются с растущими рисками, однако не располагают ресурсами, необходимыми документами, альтернативными земельными участками или социальными связями для безопасного переселения. Как результат, проблема заключается не только в самом перемещении населения, но и в невозможности покинуть опасные районы.

Взаимосвязь климата и конфликтов

Тернер подчеркнула, что сегодня конфликты, политическая нестабильность, стихийные бедствия и изменение климата все чаще «взаимно усиливают друг друга».

Как утверждает представитель организации, климатические угрозы не заменяют конфликты как причину перемещения населения, однако способны усугублять существующие уязвимости, подрывать средства к существованию и работу базовых служб, делая перемещение более вероятным, более частым и более сложным для урегулирования.



Именно поэтому, отметила Тернер, организация придает особое значение сбору данных. С помощью Матрицы отслеживания перемещений (DTM - Displacement Tracking Matrix) и других инструментов Международная организация по миграции помогает правительствам, гуманитарным партнерам и структурам ООН получать информацию о местах перемещения населения, численности затронутых людей, возникающих потребностях и динамике рисков.

По словам пресс-секретаря, эти данные необходимы как для реагирования на чрезвычайные ситуации, так и для раннего предупреждения, восстановления, адаптации к изменению климата и долгосрочного планирования устойчивого развития.

Наиболее уязвимые регионы

Отвечая на вопрос о наиболее уязвимых регионах мира, Тернер отметила, что Африка остается одним из ключевых регионов риска, особенно территории, страдающие от засух, наводнений, деградации земель, нехватки воды и давления на сельское хозяйство и пастбищное животноводство.

При этом аналогичные вызовы, по ее словам, наблюдаются и в ряде районов Азии и Тихоокеанского региона, малых островных и низменных прибрежных государств, стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Ближнего Востока. Она подчеркнула, что главный вопрос для политиков заключается не в том, будут ли люди перемещаться, а в том, смогут ли государства и международные партнеры заранее подготовиться к этим процессам.

Речь идет о создании условий, при которых люди смогут безопасно оставаться на месте там, где это возможно, безопасно перемещаться в случае необходимости и получать поддержку в принимающих сообществах.

Международная защита и правовые механизмы

Комментируя вопрос международной защиты лиц, затронутых изменением климата, представитель МОМ указала на существующие пробелы, однако подчеркнула, что их решение не заключается в создании новой юридической категории или автоматическом признании всех пострадавших от климатических изменений беженцами.

Она напомнила, что Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протокол 1967 года остаются основой международной системы защиты, однако изменение климата и стихийные бедствия сами по себе не являются основаниями для предоставления статуса беженца.

В качестве наиболее реалистичного подхода МОМ рассматривает комплекс практических мер, включающих более эффективное применение норм в области прав человека, механизмов временной защиты и временного пребывания после бедствий, гуманитарных виз, соглашений о свободном передвижении, программ трудовой миграции, трансграничного сотрудничества, организованного переселения и усиления защиты внутренне перемещенных лиц.



По мнению Тернер, на национальном и региональном уровнях правительства могут существенно сократить существующие пробелы благодаря обеспечению доступа к документам, государственным услугам, социальной защите, легальным каналам перемещения, механизмам эвакуации и приема населения, а также поддержке принимающих сообществ.

Она отметила, что именно на этих направлениях сосредоточена значительная часть деятельности МОМ.

Регионы повышенного риска в будущем

Говоря о территориях с наиболее высокими рисками в будущем, представитель организации отметила, что особую опасность представляют районы, где климатические угрозы сочетаются с бедностью, неустойчивыми источниками дохода, слабой инфраструктурой, конфликтами и ограниченными возможностями государственных институтов.

К таким регионам относятся отдельные части Сахеля и Африканского Рога, малые островные развивающиеся государства, низменные прибрежные территории и дельты рек, некоторые районы Южной и Юго-Восточной Азии, а также части Латинской Америки и Карибского бассейна, подверженные штормам, наводнениям, засухам и экономическим потрясениям.

Вместе с тем Тернер подчеркнула необходимость избегать обобщений о массовом переселении целых регионов.

По ее словам, мобильность населения в контексте изменения климата носит крайне локализованный характер, а уровень риска может существенно различаться даже в пределах соседних территорий. Именно поэтому для эффективного реагирования необходимы локальные данные и детальный анализ рисков.

COP31 как возможность для продвижения повестки

В этой связи Тернер назвала предстоящую 31-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет 9-20 ноября в Анталье под председательством Турции, важной возможностью для продвижения данной повестки.

По ее словам, МОМ активно взаимодействует с правительством Турции и председательством COP31 в целях развития практических подходов, объединяющих климатическую политику, мобильность населения, финансирование адаптации, готовность и устойчивость.

«Наша цель заключается в переходе от реагирования на перемещения после кризисов к инвестициям в готовность, устойчивость и безопасную мобильность до того, как риски возрастут, чтобы перемещение было выбором, а не крайней мерой», — добавила представитель МОМ.

«Основной драйвер перемещений – бедствия»

За исключением 2025 года, с момента начала мониторинга в 2008-м основным драйвером внутренних перемещений (количество случаев, когда люди были вынуждены покинуть свои дома внутри страны в течение года) были бедствия, заявили «Анадолу» в Центре мониторинга внутренних перемещений (IDMC), ведущей международной организации, занимающейся изучением положения беженцев, покинувших свои дома, но оставшихся внутри своих стран.



Являясь частью Норвежского совета по делам беженцев (NRC), центр собирает глобальную статистику, анализирует риски и публикует данные для улучшения жизни переселенцев.

Отмечается, что в период с 2008 по 2025 год IDMC зафиксировал более 431 млн перемещений, вызванных погодными явлениями — в среднем 24 млн в год.



«В 2025 году перемещения из-за конфликтов впервые обогнали перемещения из-за бедствий как основной драйвер новых перемещений — в 140 странах и территориях было зафиксировано 29,9 млн перемещений, вызванных бедствиями», — сообщили в организации.

Тем не менее, даже этот показатель остался на 13% выше среднегодового за последнее десятилетие. Перемещения из-за бедствий остаются глобальной проблемой, затрагивающей как бедные, так и богатые страны, считают эксперты.

Изменение климата вынудит еще больше людей покидать свои дома

Изменение климата делает экстремальные погодные явления, провоцирующие внутренние перемещения, более частыми и интенсивными, отметили в IDMC, подчеркнув, что без принятия мер изменение климата вынудит еще больше людей покидать свои дома.

«Согласно нашей Глобальной модели риска перемещений из-за бедствий, при пессимистичном сценарии потепления в любой год в будущем 100 млн человек в мире будут подвержены риску внутреннего перемещения, вызванного бедствиями. Даже при текущих климатических условиях 32 млн человек могут стать внутренне перемещенными лицами», — рассказали в организации.

При этом отмечается, что перемещения из-за бедствий не являются неизбежными, и при наличии надежных данных, целенаправленной политики, укрепленных систем раннего предупреждения и долгосрочных инвестиций в снижение риска бедствий и адаптацию к изменению климата — особенно в странах с очень высокой и высокой уязвимостью к изменению климата, на которые на конец 2025 года приходилось 73% всех внутренне перемещенных лиц, правительства могут значительно снизить риск внутренних перемещений в будущем.