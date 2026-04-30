Медведев усомнился в эффективности посреднических усилий страны, «которая ворует президентов»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в эффективности посреднических усилий страны, «которая ворует президентов и начинает конфликты». Так, Медведев ответил на вопрос, справляются ли сейчас с ролью посредника при решении сложных конфликтов, в которой они всегда пытаются выступать, в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

«Вряд ли с такой ролью вообще легко справиться. Не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях», - сказал Медведев, слова которого цитируют российские СМИ.

При этом политик отметил, что нельзя отрицать и того, что «как минимум нынешняя администрация Соединенных Штатов, администрация Дональда Трампа, пытается что-то делать на этом направлении».

По словам Медведева, достаточно вспомнить предыдущую администрацию Джо Байдена, которая «просто запрягала упряжку войны и финансировала конфликт в максимальной степени».

«Америка - наш основной геополитический соперник», - сказал Медведев, отметив, что между странами всегда были очень сложные отношения. «И в советский период, и в постсоветский период, и даже в период каких-то упрощений и улучшений. Я сам этим занимался, как известно, в определенный период. Но это все оказалось недолговечным.Но вопрос не в этом. Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения», - указал замглавы Совбеза РФ.

О возможности ядерного апокалипсиса

Экс- президент РФ также допустил возможность ядерного апокалипсиса.

«Меня часто упрекают в том, что использую жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого», — сказал он.

По словам Медведева, говорить о том, кто первый применит ядерное оружие бессмысленно, однако «узел противоречий сейчас очень тугой», включая ситуацию на Ближнем Востоке.

«Не дай нам Бог, конечно, стать свидетелями подобных событий, но исключать их нельзя. И готовиться к ним нужно. Именно для этого у нас в нашей стране и существует триада ядерных стратегических сил. И она поддерживается, как принято говорить, в надлежащем состоянии», —отметил он.

Политик указал, что Россия наряду с баллистическими ракетами «Орешник» и беспилотными подводными аппаратами «Посейдон» обладает и другими перспективными образцами вооружений.



«Я имею в виду не только известный всем «Орешник» или грозный «Посейдон». Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду», - отметил он.