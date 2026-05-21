Медведев: Украина «утрачивает» свой суверенитет «Государство, которое не может поддерживать собственную финансовую и оборонную устойчивость без постоянных внешних вливаний, неизбежно утрачивает суверенитет», - зампред Совбеза РФ

Украина «утрачивает» свой суверенитет, поскольку «живёт за счёт внешнего финансирования» со стороны Запада. С таким утверждением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Украина живёт за счёт внешнего финансирования со стороны международных организаций в виде грантов, кредитов и прямой поддержки из средств ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи её бюджет был бы дефицитным более чем на 50%. Государство, которое не может поддерживать собственную финансовую и оборонную устойчивость без постоянных внешних вливаний, неизбежно утрачивает суверенитет», - написал Медведев в своем канале на российской платформе «Макс».

По словам политика, «Украина безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР». «И несомненно, скоро утратит новые земли. Однако именно устойчивый контроль над собственной территорией – один из базовых признаков полноценного государства», - указал Медведев.

Зампред считает, что «Украина уже потеряла более половины своего населения». «В 1991 году оно в границах УССР составляло более 51,5 млн человек. Сегодня на подконтрольных Киеву территориях, по самым оптимистичным оценкам, осталось менее 23 млн человек. А некоторые аналитики называют цифру 18 млн. За исторически короткий срок население сократилось более чем в два раза – это не просто кризис, это свидетельство биологической смерти нации», - отметил он.

Медведев также утверждает, что «Украина, по разным оценкам, утратила почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала». «Только в 2022 году около 20% промышленных предприятий полностью остановили работу. В частности, Украина лишилась более 70% своей металлургии и доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше $12 трлн», - написал он.

По мнению политика, большинство центральных органов власти в Украине «либо утратили свои полномочия, либо были сформированы с нарушением Конституции».

«Украина живёт в режиме внешнего управления, деятельностью государства фактически руководят иностранные и международные должностные лица. Вопросы, связанные с антикоррупционной инфраструктурой, реформой корпоративного управления, судебной системой, рынком земли, энергетикой и управлением госактивами, рассматриваются с прямым участием иностранных государств», - сказал он.

При этом Медведев считает, что «деградация» Украины является процессом «необратимым», который будет продолжаться. «Никакие пропагандистские заявления западных стран о безграничной глобальной поддержке и лживые обещания вступления в НАТО или Евросоюз не остановят её системный распад. В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна», - заключил зампред Совбеза РФ.