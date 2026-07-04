«Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это «ядерное оружие», но и «термоядерное оружие», а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов», -зампред Совбеза РФ

Медведев: Ормузский пролив стал для Ирана оружием «не слабее ядерного» «Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это «ядерное оружие», но и «термоядерное оружие», а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов», -зампред Совбеза РФ

Ормузский пролив стал для Ирана оружием, которое «не слабее ядерного», но в запасе у Тегерана есть еще и «термоядерное оружие» в виде возможности создания трудностей в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив», - сказал Медведев, указав на то, что «перекрыв движение, Иран, конечно, в этом смысле показал свою силу, и теперь вокруг этого и идут разговоры и достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать».

«Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это «ядерное оружие», но и «термоядерное оружие», а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты. Надеюсь, что до этого не дойдет, но все страны, которые стремятся к конфликту в этом регионе помнить об этом должны», - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Медведев возглавлял российскую делегацию, посещавшую Тегеран для участия в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«Визит нашей российской делегации в Тегеран по прямому поручению главы государства был посвящен прощанию с мученически погибшим в результате американских атак верховным руководителем Ирана, великим аятоллой Али Хаменеи. Мы выразили глубину нашего сочувствия, передали соболезнования», - сказал он.

Российский политик сообщил, что в ходе визита обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом противодействие санкциям в контексте идеи создания сообщества стран, подвергшихся незаконным ограничениям.

Он напомнил, что с соответствующей инициативой несколько лет назад на Петербургском юридическом форуме выступил министр юстиции Ирана Амин Хоссейн Рахими.

«Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или во всяком случае некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкции, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать, а, может быть, даже и контрсанкции вводить. Это касается и России, и Ирана, сейчас Китай подвергся санкциям, есть другие страны, в отношении которых Соединенные Штаты, Евросоюз вводили санкции», - сказал Медведев, указав на то, что такого рода ограничения незаконны, а «значит, им надо сопротивляться».

Зампред Совбеза также назвал «архисложным» процесс выхода на окончательные договоренности между США и Ираном.

«Как я понимаю, достигнуть здесь компромиссов было весьма и весьма непросто. Теперь есть документ и потек срок для того, чтобы выйти на некие окончательные договоренности. Скажу откровенно, думаю, этот процесс будет архисложным», - сказал он.

Кроме того, Медведев обратил внимание на то, что поводом для агрессии США «была некая ядерная программа Ирана, вокруг которой давно ведутся дискуссии». «Но, откровенно говоря, никто ничего никому так и не предъявил. Это все ограничивается некими общими рассуждениями о том, каким образом поступать с ядерными материалами иранскими. Хотя на сей счет и у Российской Федерации были предложения, их, по сути, предлагал глава нашего государства, которые позволили бы решить эту задачу иначе - мирными средствами», - добавил он.