«Мира ждать опрометчиво, а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke, о чём я написал ещё 8 апреля. И его будут использовать», - замглавы Совбеза РФ

Медведев: Ормузский пролив превратился в «персидское ядерное оружие» «Мира ждать опрометчиво, а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke, о чём я написал ещё 8 апреля. И его будут использовать», - замглавы Совбеза РФ

Ормузский пролив превратился в «персидское ядерное оружие» и его будут использовать. С такой точкой зрения выступил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мира ждать опрометчиво, а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke, о чём я написал ещё 8 апреля. И его будут использовать», - написал Медведев в «Максе».

Российский политик привлек внимание к «пресловутой сделке», которая «всё-таки состоялась» между США и Ираном.

«Отбрасывая в сторону словесную шелуху, всем стало очевидно, что Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары. Третий участник, Израиль, обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить. И никакой (президент США Дональд) Трамп ему не указ», - считает он.

Российский политик отметил, что «неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями», что, по его словам, « и надо кабинету (премьер- министра Израиля Биньямина) Нетаньяху, который держится на войне».

Зампред Совбеза РФ также прокомментировал массированные атаки на российские города со стороны Украины.

«С учётом массированных террористических атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может. За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц. Подчёркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо», - указал он.

Сюда же, по мнению российского политика , «должны относиться и Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны».

«Они больше не нужны. За прошедшие сто лет войны слишком изменились. Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран. Да и на смену метанию бомб с воздушных шаров пришли ракеты и дроны. Так что ссылка на оговорку rebus sic stantibus ( лат. оговорка о вещах, остающихся в том же положении) тут вполне уместна», - заключил он.

Кроме того, Медведев заявил, что Россия, в отличие от европейцев с неонацистскими взглядами, не будет создавать для них концлагеря. «И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», - добавил он.