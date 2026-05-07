Такое мнение зампред Совбеза России озвучил в своей статье под заголовком: «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?»

Медведев обвинил Германию в стремлении «пересмотреть неутешительные для себя» итоги Второй мировой Такое мнение зампред Совбеза России озвучил в своей статье под заголовком: «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?»

Германия постепенно «скатывается» к политической модели, близкой к «военной диктатуре», а руководство Германии стремиться «пересмотреть неутешительные для себя» итоги Второй мировой войны. Такое мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев овучил в своей статье под заголовком: «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?», опубликованной на сайте RТ.

«Ничего нового в действиях руководства Германии нет. Стремления пересмотреть неутешительные для себя итоги Второй мировой предпринимались поверженным государством практически сразу после окончания войны. Целью последышей нацизма было возмещение политических, территориальных, идеологических и экономических издержек, понесённых в результате полного военного разгрома и крушения немецкой государственности»,- написал он.

Медведев отметил, что ФРГ, по сути, «никакую реальную денацификацию так и не прошла». «Многие из нашедших место под солнцем в ФРГ бывших нацистских партфункционеров были «тихими кабинетными убийцами» — аппаратчиками, приводившими в движение со своих уютных чиновничьих мест чудовищную машину геноцида советского народа и холокоста. Они и составили костяк госслужащих «новой Германии»», - утверждает политик.

Медведев подчеркнул, что «сегодня высшее политическое руководство ФРГ провозгласило Россию «основной угрозой безопасности и миру». «В Берлине официально артикулирована задача нанесения России «стратегического поражения». Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоённо призывают «показать русским, каково это — проиграть войну». Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, постоянно вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году», - сказал зампред Совбеза РФ.

По его словам, кабмином ФРГ решается задача «превращения бундесвера в сильнейшую армию Европы и его ускоренного перевооружения». «Анонсированы планы доведения штатной численности с нынешних 181 тыс. человек до 460 тыс. действующих военнослужащих и резервистов», - указал политик.

При этом Медведев обратил внимание на то, что «даже близкое приближение Германии к ядерному оружию — это несомненный casus belli, дающий возможность обратиться ко всем содержащимся в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания мерам реагирования».

Зампред Совбеза РФ считает, что , РФ «хотят навязать концепцию «мир посредством силы». «Значит, ответить мы можем только «безопасностью России через животный страх Европы». Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни. Только формирование у Германии и поддерживающей её «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0»», - сказал он.

По мнению Медведева, «милитаристская Германия» не нужна Европе, «которая хотела бы сохранить хоть какую-то политическую субъектность в новом многополярном мире».

«Такая Германия не нужна в будущем и нам, она опасна и непредсказуема. Так что у Берлина лишь два пути. Один — война и позорные похороны собственной государственности без какой-либо надежды на очередное «чудо Бранденбургского дома». Второй — отрезвление, а затем и геополитическое выздоровление с полной перекройкой своих внешнеполитических ориентиров на основе трудного, но важного диалога. Для нас приемлемы оба сценария. Слово за ФРГ», - резюмировал российский политик.