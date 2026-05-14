Медведев назвал «публичной гражданской казнью» дело против Ермака

Дело против экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака представляет собой «публичную гражданскую казнь». С такой точкой зрения выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.

Экс президент РФ утверждает, что «жёсткий удар под дых», совершенный «ласковой рукой западных друзей Киева», с новой силой поставил вопрос относительно судьбы президента Украины Владимира Зеленского.

При этом, по словам Медведева, у европейских лидеров «никого нет», кроме Зеленского и «он пока ещё безальтернативен в их глазах».

Зампред Совбеза РФ считает, что «любой новый человек, пришедший на смену» президента Украины , «будет начинать с уничтожения наследия предшественника».

«Слишком уж плохо всё. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора – США, – существенно выше. Ему будет проще принять неизбежное», - написал Медведев.

Новый приемник «будет гораздо покладистее», «может получить признание» и «защиту даже за факт капитуляции», - утверждает он.

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу экс-главу Офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.



Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путем.

Согласно решению суда, Ермак должен сдать заграничный и дипломатический паспорта. Также ему запрещено общаться с фигурантами дела, в частности с Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышовым.

Ермак после решения суда в комментарии журналистам сказал, что остается в Украине и будет «продолжать бороться».