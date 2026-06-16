«По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», - зампред Совбеза РФ

Медведев назвал важным для будущего РФ решение Гаагского арбитража по спору с Украиной «По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», - зампред Совбеза РФ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев позитивно оценил решение постоянной палаты третейского суда в Гааге по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между РФ и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.

«Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Чёрного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», - написал Медведев в своем канале в «Максе».

Но, по словам зампреда Совбеза РФ, «с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично», так Украина «плевать хотела на международное право и международные суды».

Медведев утверждает, что украинская сторона «понимает только язык силы», в связи с чем, по мнению российского политика, «нужно уничтожать обновляемый» Европой флот, включая морские БПЛА и «суда, перевозящие военные грузы», а также «громить их вооружённые силы вне зависимости от того, в чём бы они ни состояли и где бы они ни находились».

«Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретёт прочное материальное основание.Только тогда восторжествует принцип «Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam» («Кто в своём праве, тот не нарушает ничьего права»)», - добавил он.