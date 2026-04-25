«В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счёт которых финансировать российский ВПК», - зампред Совбеза РФ

Медведев в ответ на инициативу премьера Эстонии предложил ввести сборы с ЕС на российские удобрения «В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счёт которых финансировать российский ВПК», - зампред Совбеза РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ввести новые сборы с Европейского союза (ЕС) за российские удобрения и другие поставки. Такое предложение российский политик озвучил в ответ на инициативу премьер-министра Эстонии Кристена Михала о введении дополнительных пошлин на российские товары, поступающие в Европейский союз, чтобы за счет этих средств финансировать восстановление Украины.

«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счёт которых дополнительно финансировать «восстановление» какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счёт которых финансировать российский ВПК (Военно-промышленный комплекс)», - написал Медведев на платформе МАХ.

Он отметил, что вырученные средства пойдут на финансирование «специальной военной операции» («СВО»).

«Пусть у них там дорожают продукты питания, а у нас будет больше ракет, дронов, тяжёлых управляемых планирующих бомб для «СВО!»», - выразил уверенность российский политик.