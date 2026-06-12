В случае одобрения данного транша общий объем выплат Украине в рамках программы достигнет 2,2 млрд долларов

МВФ согласовал выделение Украине транша в размере $690 млн В случае одобрения данного транша общий объем выплат Украине в рамках программы достигнет 2,2 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения на уровне экспертов по итогам первого пересмотра кредитной программы для Украины, предусматривающей выделение стране около 690 млн долларов.

В сообщении фонда говорится, что МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по результатам первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) объемом 8,1 млрд долларов.

Отмечается, что после утверждения решения Исполнительным советом МВФ Украина сможет получить финансирование в размере около 690 млн долларов.

В фонде также сообщили, что в случае одобрения данного транша общий объем выплат Украине в рамках программы достигнет 2,2 млрд долларов.

Согласно сообщению, Украина выполнила все количественные критерии эффективности и ориентировочные показатели программы. Вместе с тем два структурных ориентира, предусмотренных на первый квартал, были реализованы с задержкой, а один показатель был не выполнен.

«Соглашение на уровне персонала было достигнуто на основе пересмотренного графика согласованных реформ, корректирующих действий для устранения отставаний и дополнительных политических обязательств», - отмечается в сообщении.

В фонде подчеркнули, что перспективы остаются неопределенными, поскольку война продолжает ложиться тяжелым бременем на население и экономику,

Однако, несмотря на сложные условия, программа полностью обеспечена финансированием благодаря сохраняющейся масштабной международной поддержке, - добавили в МВФ.