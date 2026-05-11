МВФ повысил прогноз по цене азербайджанской нефти

Abdulrahman Yusupov
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Международный валютный фонд (МВФ) резко повысил прогноз по цене азербайджанской нефти.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на опубликованном в феврале заявлении миссии МВФ.
Согласно информации, средняя цена азербайджанской нефти на 2026 год прогнозировалась на уровне 66,7 доллара США.
В окончательном отчёте, утверждённом Исполнительным советом в конце апреля, этот показатель был повышен до 84,2 доллара США. Таким образом, прогноз на 2026 год увеличен на 17,5 доллара США, или на 26,2%.