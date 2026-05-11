МВФ повысил прогноз по цене азербайджанской нефти Прогноз на 2026 год увеличен на 17,5 доллара США, или на 26,2%

Международный валютный фонд (МВФ) резко повысил прогноз по цене азербайджанской нефти.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на опубликованном в феврале заявлении миссии МВФ.

Согласно информации, средняя цена азербайджанской нефти на 2026 год прогнозировалась на уровне 66,7 доллара США.

В окончательном отчёте, утверждённом Исполнительным советом в конце апреля, этот показатель был повышен до 84,2 доллара США. Таким образом, прогноз на 2026 год увеличен на 17,5 доллара США, или на 26,2%.